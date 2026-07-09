ABBONATI A DAYITALIANEWS Foto: Ansa.it Stop di 45 giorni e sanzione da 10 mila euro. La barca a vela “Trotamar III”, appartenente alla ong CompassCollective, è stata sottoposta a un fermo amministrativo di 45 giorni in seguito a un’operazione di soccorso effettuata il 29 giugno nella zona di ricerca e soccorso (SAR) attribuita alla Libia. Oltre al fermo dell’imbarcazione, la Prefettura di Agrigento ha disposto il sequestro del mezzo e una sanzione amministrativa di 10 mila euro nei confronti dell’organizzazione. Il salvataggio e lo sbarco a Lampedusa. L’intervento ha consentito di mettere in salvo 25 persone che si trovavano a bordo di un gommone in difficoltà, successivamente trasferite sulla Trotamar III e fatte sbarcare nel porto di Lampedusa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Lampedusa, fermo amministrativo per la barca a vela di CompassCollective dopo il soccorso di 25 migranti

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