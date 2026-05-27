Soccorso a 65 miglia da Pozzallo | 60 migranti salvati in mare

Notizia in breve

Un'unità di soccorso ha individuato e recuperato 60 migranti a circa 65 miglia da Pozzallo. L'imbarcazione era alla deriva e senza equipaggio visibile. I soccorritori hanno utilizzato un aereo e una motovedetta per rintracciare il natante e portarlo in porto. La Prefettura di Ragusa ha avviato le procedure di accoglienza per i migranti, senza specificare i dettagli delle modalità di distribuzione o assistenza.