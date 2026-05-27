Soccorso a 65 miglia da Pozzallo | 60 migranti salvati in mare
Un'unità di soccorso ha individuato e recuperato 60 migranti a circa 65 miglia da Pozzallo. L'imbarcazione era alla deriva e senza equipaggio visibile. I soccorritori hanno utilizzato un aereo e una motovedetta per rintracciare il natante e portarlo in porto. La Prefettura di Ragusa ha avviato le procedure di accoglienza per i migranti, senza specificare i dettagli delle modalità di distribuzione o assistenza.
?? Punti chiave Come sono riusciti i soccorritori a individuare l'imbarcazione alla deriva? Quali procedure attiverà la Prefettura di Ragusa per l'accoglienza immediata? Come si coordineranno le autorità per gestire l'impatto logistico in banchina? Cosa accadrà ai migranti una volta completate le identificazioni al porto??? In Breve Soccorso iniziato alle 18:40 da una motovedetta partita dal porto ibleo. Imbarcazione individuata a 65 miglia a sud-sud-est del litorale ragusano. Pref . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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