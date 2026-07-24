Power of Siberia 2 | il gasdotto che Russia e Cina vogliono basta che a pagare sia l’altra

Il gasdotto Power of Siberia 2, noto anche come Altai, è stato al centro di discussioni come un progetto chiave per rafforzare l'accordo energetico tra Russia e Cina. Tuttavia, recenti dichiarazioni indicano che entrambe le parti preferiscono che siano gli altri a sostenere i costi del progetto. Finora, non sono stati annunciati accordi definitivi né finanziamenti concreti, e il progetto rimane in fase di discussione senza avanzamenti ufficiali.

Per anni il Power of Siberia 2 (o gasdotto Altai) è stato raccontato come il grande progetto destinato a cementare l’asse energetico tra Mosca e Pechino. Una sorta di matrimonio geopolitico celebrato a colpi di metri cubi di gas: la Russia avrebbe trovato un nuovo sbocco per le proprie immense riserve artiche, mentre la Cina avrebbe ottenuto una fornitura stabile via terra, meno vulnerabile alle tensioni marittime globali. Sulla carta, quasi perfetto. Nella realtà, però, il progetto assomiglia sempre di più a una di quelle infrastrutture che esistono da anni nelle conferenze stampa, nelle mappe strategiche e nei comunicati ufficiali, ma che faticano terribilmente a trasformarsi in tubi d’acciaio nel terreno. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Power of Siberia 2: Analyzing the Russia-China Gas Pipeline Stalemate

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