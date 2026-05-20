Gasdotto Russia-Cina | il piano di Putin resta fermo dopo 20 anni

Dopo due decenni di discussioni, il progetto del gasdotto tra Russia e Cina rimane fermo. Le trattative tra i due paesi sono proseguite nel tempo, senza però portare a una realizzazione concreta. Recentemente, Pechino ha deciso di rallentare le negoziazioni, interrompendo le attività legate al piano. La decisione potrebbe incidere sulla posizione contrattuale della Cina nel settore energetico, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali sulle ragioni di questo stallo.

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