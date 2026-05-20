Gasdotto Russia-Cina | il piano di Putin resta fermo dopo 20 anni

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due decenni di discussioni, il progetto del gasdotto tra Russia e Cina rimane fermo. Le trattative tra i due paesi sono proseguite nel tempo, senza però portare a una realizzazione concreta. Recentemente, Pechino ha deciso di rallentare le negoziazioni, interrompendo le attività legate al piano. La decisione potrebbe incidere sulla posizione contrattuale della Cina nel settore energetico, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali sulle ragioni di questo stallo.

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? Punti chiave Perché Pechino sta frenando il progetto dopo vent'anni di trattative?. Come influirà questo stallo sul potere contrattuale della Cina?. Cosa rischia l'economia russa senza nuovi sbocchi verso l'Asia?. Quali incentivi deve proporre Mosca per convincere Xi Jinping?.? In Breve Capacità teorica del gasdotto stimata in 50 miliardi di metri cubi annui.. Progetto Forza della Siberia 2 in fase preliminare dopo vent'anni di trattative.. Pechino usa la stasi per mantenere potere contrattuale sui prezzi del metano.. Mosca cerca sostituti strutturali ai mercati occidentali per ridurre vulnerabilità economica.. A Pechino, il rallentamento della Cina verso l’infrastruttura energetica Forza della Siberia 2 mette in discussione la strategia di Vladimir Putin per l’esportazione di metano verso l’estremo oriente asiatico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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