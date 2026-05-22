Durante una visita ufficiale in Cina, il presidente russo ha incontrato il suo stretto alleato, il leader cinese, in un contesto che si è svolto in un’atmosfera di cordialità. La discussione tra i due leader si è concentrata sulle relazioni bilaterali, con particolare attenzione ai progetti energetici condivisi. Mentre Cina e Russia continuano a mantenere un rapporto consolidato, l’attenzione si è focalizzata sul futuro del gasdotto Power of Siberia 2, con il presidente russo che ha mantenuto un certo riserbo sulle decisioni.

È stato un giorno color porpora quello trascorso da Putin con “il vecchio e intimo amico” Xi durante la sua ultima visita in Cina. Nella Grande Sala del Popolo a Pechino, tra guardia d'onore schierate, cannoni e bambini che sventolano insieme il tricolore russo e la bandiera cinese, la coreografia era studiata per celebrare la solidità dell'asse Mosca-Pechino che non si incrina. Sul tavolo del banchetto anatra alla pechinese, prosciutto di Jinhua, tè per le delegazioni che hanno affrontato soprattutto il dossier Teheran e quello energetico. Xi lo ha chiarito senza ambiguità: "Le relazioni tra Cina e Russia hanno raggiunto questo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cina e Russia restano alleate di ferro, ma rispetto al gasdotto Power of Siberia 2 Jinping tiene sulla corda Putin

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Cina e Russia si alleano con lIran per sconfiggere gli USA

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