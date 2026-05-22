Cina e Russia restano alleate di ferro ma rispetto al gasdotto Power of Siberia 2 Jinping tiene sulla corda Putin

Da ilfattoquotidiano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una visita ufficiale in Cina, il presidente russo ha incontrato il suo stretto alleato, il leader cinese, in un contesto che si è svolto in un’atmosfera di cordialità. La discussione tra i due leader si è concentrata sulle relazioni bilaterali, con particolare attenzione ai progetti energetici condivisi. Mentre Cina e Russia continuano a mantenere un rapporto consolidato, l’attenzione si è focalizzata sul futuro del gasdotto Power of Siberia 2, con il presidente russo che ha mantenuto un certo riserbo sulle decisioni.

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