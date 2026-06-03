Inditex vola | utile a 1,375 miliardi e ricavi oltre gli 8,7 miliardi

Inditex ha registrato un utile netto di 1,375 miliardi di euro nel primo trimestre e ricavi superiori agli 8,7 miliardi. I costi operativi sono aumentati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A luglio entreranno nel consiglio di amministrazione nuove figure.

Come farà Inditex a bilanciare i costi operativi in crescita?. Quali nuove figure entreranno nel consiglio di amministrazione a luglio?. Quanto riceverà ogni azionista con il nuovo piano dividendi?. Dove verranno investiti i 2,3 miliardi di euro stanziati?.? In Breve Margine lordo al 61,2% con 5,359 miliardi di euro e Ebitda a 2,568 miliardi.. Piano investimenti da 2,3 miliardi di euro per digitale e rete commerciale.. Dividendo proposto di 1,75 euro per azione tra ordinario e straordinario.. Nomina di José Ignacio Goirigolzarri in consiglio il prossimo 7 luglio..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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