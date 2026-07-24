Poste Italiane ha registrato ricavi per 6,8 miliardi di euro nel primo semestre del 2026, un risultato che rappresenta un record per il quinto semestre consecutivo. L’amministratore delegato ha commentato che questi numeri dimostrano la solidità dell’azienda. I dati sono stati comunicati in una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui singoli settori o sui motivi specifici dell’aumento. La società ha confermato di aver mantenuto la crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Roma, 25 luglio 2026 – “Sono orgoglioso di annunciare che per il quinto semestre consecutivo ab biamo raggiunto un risultato record ". A parlare è l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, commentando i risultati del primo semestre dell’anno. Il gruppo ha chiuso il semestre con un utile netto pari a 1,2 miliardi di euro (+3,5% anno su anno). A crescere nel secondo trimestre del 2026 è anche l’utile, che supera i 594 milioni di euro, e i ricavi, che toccano la quota record di 6,8 miliardi nel semestre (+5,9% anno su anno). Numeri che confermano, stando alle parole dell’ad "l’impegno nel garantire agli azionisti rendimenti competitivi e sostenibili nel lungo periodo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Poste, ricavi record a 6,8 miliardi. Del Fante: “Dimostrano solidità”

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Poste Italiane utile record a 1,2 miliardi | Ma la guidance non sale

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