Poste Italiane utile record da 1,2 miliardi | Del Fante accelera sull’operazione Tim

Poste Italiane ha registrato un utile netto di 1,2 miliardi di euro nel primo semestre 2026, con ricavi in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La società ha confermato le previsioni di fine anno e mantenuto la politica dei dividendi. L’amministratore delegato ha annunciato un’accelerazione sull’operazione con Tim, senza fornire dettagli aggiuntivi. I risultati mostrano una crescita stabile e una strategia di rafforzamento delle attività.

Roma, 24 luglio 2026 – Poste Italiane chiude il primo semestre del 2026 con ricavi e utile netto in crescita, confermando la guidance e la politica dei dividendi per l’intero esercizio. Nei primi sei mesi dell’anno il gruppo ha registrato ricavi record per 6,8 miliardi di euro, in aumento del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2025, e un utile netto pari a 1,2 miliardi, cresciuto del 3,5%. Il risultato operativo adjusted ha raggiunto quota 1,8 miliardi di euro, con un incremento di circa il 7%. Nel solo secondo trimestre, i ricavi si sono attestati a 3,39 miliardi, mentre l’utile netto, esclusa la quota in Tim, è salito a 594 milioni. L’Ebit adjusted trimestrale ha raggiunto 868 milioni, superando il consenso fornito dalla società. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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. @PosteItaliane, semestre record: ricavi a 6,8 miliardi e utile a 1,2 miliardi x.com

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