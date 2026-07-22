Poste Italiane-TIM al via l’Opas da oltre 13 miliardi

È iniziato il periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria lanciata da Poste Italiane sulle azioni di TIM. L’offerta, aperta dalle 8:30 di lunedì 20 luglio, riguarda azioni della società di telecomunicazioni che non sono ancora in portafoglio. La proposta ha un valore complessivo superiore a 13 miliardi di euro e rappresenta un passo importante nel processo di acquisizione. La finestra di adesione rimarrà aperta fino a una data da definire.

Roma, 22 luglio 2026 – La partita per il controllo di TIM è entrata nella fase decisiva. Dalle 8:30 di lunedì 20 luglio è aperto il periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria lanciata da Poste Italiane sulle azioni della società di telecomunicazioni che ancora non possiede. Una delle più grandi operazioni industriali degli ultimi anni in Italia ha così lasciato il terreno degli annunci per entrare in quello del mercato. Poste detiene già il 20,104% di TIM ed è il suo maggiore azionista. L’Opas riguarda fino a 1.706.361.829 azioni, pari al 79,896% del capitale. Gli azionisti avranno tempo fino alle 17:30 dell’11 settembre, salvo proroghe, per decidere se aderire. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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