Positivo alla cocaina guai in vista per Cristian Volpato | cos’è successo
Un controllo della polizia a Sydney ha portato al fermo di un uomo che guidava a velocità elevata. Durante l’intervento, è stato sottoposto a un test salivare preliminare che ha dato esito positivo alla cocaina. L’uomo è stato trattenuto e sarà soggetto a ulteriori verifiche e procedimenti legali. La notizia ha attirato l’attenzione sui media locali.
Cristian Volpato è stato fermato a Sidney perché guidava ad alta velocità. Sarebbe risultato positivo alla cocaina. Cristian Volpato è finito al centro dell’attenzione in Australia dopo essere risultato positivo a un test salivare preliminare per la cocaina durante un controllo della polizia a Sydney. Il centrocampista del Sassuolo, 22 anni, è stato fermato mentre guidava a una velocità ben superiore al limite consentito. Al momento, però, non è accusato di alcun reato e sarà necessario attendere l’esito delle analisi di laboratorio per confermare o smentire il risultato del primo test. Secondo quanto riportato da ESPN Australia, Volpato è stato fermato poco dopo l’una di notte mentre percorreva l’Anzac Bridge, nella zona occidentale del centro di Sydney. 🔗 Leggi su Novella2000.it
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