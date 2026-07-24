Christian Volpato, calciatore di 22 anni, è stato fermato in auto a Sydney. Durante un controllo, sarebbe risultato positivo al test preliminare per cocaina. La polizia ha fermato il giocatore e ha effettuato le verifiche di rito. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze legali o sulle successive ispezioni. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali delle forze dell’ordine locali.

Guai in Australia per Christian Volpato, 22 anni, trequartista del Sassuolo e dell'Australia. Secondo quanto riferito da fonti di polizia agli organi di stampa australiani, questa notte alla guida di una Bmw Coupé il calciatore sarebbe stato fermato da una pattuglia mentre viaggiava a 109 km orari sull'Anzac Bridge a Sydney, in una zona con limite di velocità di 60 kmh. Sarebbe stato poi sottoposto a un test preliminare antidroga, che avrebbe dato esito positivo alla cocaina: in attesa di ulteriori esami gli è stata comminata una multa per eccesso di velocità con patente sospesa (negativo invece l'etilometro). Un secondo campione di saliva è stato prelevato per ulteriori analisi, con la Polizia del Nuovo Galles del Sud che ha confermato di proseguire nelle indagini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guai per Volpato: fermato in auto a Sydney, per il test preliminare sarebbe positivo alla cocaina

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