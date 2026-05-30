Una nuova regata si affaccia sul panorama velistico pesarese: si chiama " Asso dei Bastoni " la prima edizione della manifestazione che si è svolta nelle acque di Pesaro, organizzata dalla sezione locale della Lega Navale Italiana. Un appuntamento dedicato alla classe monotipo Meteor che ha visto al via sei imbarcazioni. Le due prove disputate si sono svolte con vento debole ma costante, condizioni che hanno comunque regalato una bellissima giornata in mare a tutti gli equipaggi. Una gara contraddistinta dal duello tra i Meteor "007" e "Trigger Vulcangas", rimasti in lotta fino alle fine. Ad avere la meglio è stato "007" dello skipper Gabriele Percetti della Sport and Sail, davanti a "Trigger Vulcangas" di Mazzotti del Circolo Velico Riminese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Meteor cavalca l’onda. L’ "Asso di bastoni" è suo

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