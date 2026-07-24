Nel Mar Nero, le navi russe sono state colpite in modo significativo, aggravando la crisi del grano. La situazione ha portato il ministro degli Esteri ucraino a richiedere con urgenza una riunione del Consiglio di Sicurezza. La tensione nella regione si intensifica mentre le operazioni navali si fanno più aggressive, contribuendo alla difficile situazione del settore agricolo e commerciale legato alle rotte marittime.

Nella disattenzione generale, il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Andriy Sibyga, ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU “in risposta agli attacchi alla libertà di navigazione nel Mar Nero”, dopo giorni in cui nessuna nave mercantile è riuscita ad attraccare in uno dei tre porti delle regioni di Odessa e Mykolaev, un fatto che non si verificava dal 2023, cioè da quando la mediazione della Turchia portò alla creazione in quelle acque del cosiddetto “corridoio del grano”. Che cos’è dunque successo? Nulla di particolarmente complicato. Dopo aver subito una lunga serie di attacchi contro i suoi mercantili e le sue... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Porti e navi, nel Mar Nero adesso colpiscono duro anche i russi. E scoppia la crisi del grano

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MAR NERO IN FIAMME: Mosca annuncia attacchi contro navi cargo a Chornomorsk

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