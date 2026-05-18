Nella notte tra il 17 e il 18 maggio, nella zona del Mar Nero, la Marina ha segnalato un attacco a una nave cinese da parte di unità russe. I dettagli sull’incidente sono ancora in fase di verifica, e non sono stati diffusi ulteriori particolari sulle circostanze o sui danni subiti dalla nave cinese. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale, ma le autorità coinvolte non hanno fornito commenti ufficiali per il momento. La situazione nel Mar Nero resta sotto osservazione.

Giallo nel Mar Nero. Nella notte tra il 17 e il 18 maggio, secondo quanto riferito dalla Marina ucraina e rilanciato da RBC-Ucraina e da altri media di Kiev, una nave commerciale con equipaggio cinese sarebbe stata colpita da un drone russo mentre si trovava nelle acque territoriali ucraine al largo della regione di Odessa. La notizia è ancora avvolta nel mistero e, per il momento, è stata riportata solo da fonti ucraine. Nessun commento è arrivato da Mosca o Pechino. Il presunto episodio si sarebbe verificato alla vigilia di un nuovo incontro tra Xi Jinping e Vladimir Putin. L’annuncio di Kiev. A parlare pubblicamente dell’attacco è stato Dmytro Pletenchuk, portavoce della Marina ucraina, che sui social ha dichiarato che le forze russe avrebbero utilizzato un drone Shahed contro una nave mercantile cinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Nave cinese attaccata dai russi”: cosa succede nel Mar Nero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, apocalisse su Teheran: il nuovo attacco di USA e Israele

Sullo stesso argomento

Una petroliera turca è stata attaccata nel Mar Nero: cosa sappiamoUna petroliera battente bandiera turca, che «aveva caricato petrolio greggio dalla Russia», è stata attaccata nel Mar Nero, probabilmente da «un...

Turchia, petroliera attaccata nel Mar Nero(Adnkronos) – Petroliera turca Altura attaccata al largo della costa turca del Mar Nero.

Nave cinese attaccata dai russi: cosa succede nel Mar NeroGiallo nel Mar Nero. Nella notte tra il 17 e il 18 maggio, secondo quanto riferito dalla Marina ucraina e rilanciato da RBC-Ucraina e da altri media di Kiev, una nave commerciale con equipaggio cinese ... ilgiornale.it

Starmer: La Royal Navy intercetterà le navi della Flotta Ombra russa. Giallo sulla petroliera turca attaccata nel Mar NeroRoma, 26 marzo 2026 – Londra dichiara guerra senza quartiere alla flotta ombra russa. La Royal Navy intercetterà unilateralmente le navi che violano le sanzioni imposte all’Ucraina. Lo ha ... quotidiano.net