Missili russi nel Mar Nero colpito un mercantile turco | Almeno cinque morti

Nel Mar Nero, la Russia ha lanciato tre missili da crociera contro un mercantile turco battente bandiera della Guinea-Bissau. L'attacco ha causato almeno cinque morti e ha colpito la nave durante la navigazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni alla nave o su altri feriti. L'incidente avviene in un'area di tensione tra le parti coinvolte.

La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con tre missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo denuncia la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno cinque morti e cinque dispersi, mentre otto membri dell’equipaggio sono stati evacuati e trasportati in un ospedale a Odessa. Secondo la Marina di Kiev, la nave «stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali». Attacchi russi sull’Ucraina: 20 morti. Gli attacchi russi hanno causato 20 morti e almeno 142 feriti in tutta l’Ucraina nelle ultime 24 ore, con la Russia che ha lanciato missili contro Kiev, Kharkiv e altre città. 🔗 Leggi su Open.online

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Russia just crossed another dangerous line in the Black Sea

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