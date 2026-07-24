Porte aperte a tutti i migranti | una sentenza riporta Lucano sulla sedia di sindaco condannato di Riace

La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha sospeso la decadenza dall’incarico di sindaco di Riace, in attesa della decisione della Cassazione. La decisione permette al primo cittadino di tornare a svolgere le funzioni di sindaco e di continuare il mandato affidatogli dai residenti. La notizia è stata comunicata tramite social dal diretto interessato. La sentenza riguarda un procedimento legale in corso, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui procedimenti specifici.

L’annuncio arriva dai social, dal diretto interessato: “La Corte d’Appello di Reggio Calabria sospende la mia decadenza da sindaco di Riace, in attesa della decisione della Cassazione: potrò ritornare a fare il sindaco e onorare il mandato datomi dalle cittadine e dai cittadini riacesi”. Il sindaco di Riace, in provincia di Reggio Calabria, europarlamentare Avs, c ondannato per falso a 18 mesi di reclusione con pena sospes a e decadenza dai pubblici incarichi per effetto della legge Severino, torna a fare il paladino dei migranti e della Riace dell’accoglienza grazie a una decisione della Corte d’Appell o. “Ho fiducia che la Suprema Corte sciolga definitivamente l’assurda vicenda della legittimità del mio ruolo da sindaco – afferma Lucano – in cui sono stato intrappolato più di un anno fa”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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