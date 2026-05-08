Riace cala il sipario sull’era Lucano e sulla narrazione di sinistra | il sindaco decaduto per sentenza La fascia tricolore passa al vice

La Corte d’Appello ha deciso la decadenza del sindaco di Riace, accusato di aver commesso «abuso dei poteri» e «violazione dei doveri». La sentenza segna la fine del mandato di Mimmo Lucano, che per anni ha guidato il Comune. Oggi la fascia tricolore passa al vice sindaco, che assume ufficialmente la carica. La decisione chiude un capitolo lungo e complesso per il paese calabrese.

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Arriva la comunicazione della Corte d’Appello sulla sua decadenza che parla di «abuso dei poteri» e «violazione dei doveri»: finisce ufficialmente oggi l’era di Mimmo Lucano come sindaco di Riace. Da questo momento la fascia tricolore passa al vice. Scrive Il Tempo sulla notizia: «La sospensione – evidenzia la responsabile dell’Ufficio territoriale del governo – sarà adottata in virtù dell’immediata esecutività della pronuncia del giudice d’appello. Da stamane, intanto, le funzioni passeranno concretamente al vice sindaco Maria Caterina Spanò. Un incarico, tra l’altro, che potrebbe rivelarsi provvisorio, considerando che il Comune potrebbe essere presto commissariato».🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Riace, cala il sipario sull’era Lucano (e sulla narrazione di sinistra): il sindaco decaduto per sentenza. La fascia tricolore passa al vice Notizie correlate Leggi anche: A Riace finisce l'era di Mimmo Lucano: da oggi la fascia tricolore passa al vice Leggi anche: Mimmo Lucano non è più sindaco di Riace: la sentenza della Corte d'Appello Aggiornamenti e dibattiti Cala il sipario sullo storico Capitol. Il cinema lascia il posto alle caseSipario sul glorioso Cinema Capitol di Vimercate. La vendita dello storico stabile di via Garibaldi segna l’atto finale di un’agonia durata oltre quindici anni, trasformando quello che per un secolo è ... ilgiorno.it Cala il sipario sull'edizione 2026 degli Assoluti indoor di pattinaggio corsaPESCARA (ITALPRESS) – Cala il sipario a Pescara sui campionati italiani indoor di Pattinaggio Corsa. Due weekend di grande spettacolo ed emozioni al Pattinodromo Ex Gesuiti, chiusi dalla seconda parte ... iltempo.it