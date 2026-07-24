Porta Sant’Andrea piange la scomparsa di Roberto “Breda” Bardelli, avvenuta questa mattina a 54 anni. Bardelli era un socio e figurante di lungo corso del quartiere. La comunità esprime dolore per la perdita di una figura nota e stimata. La notizia è stata comunicata dai rappresentanti del quartiere, che hanno espresso il loro cordoglio. La morte di Bardelli è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle cause.

Il Popolo di Porta Sant’Andrea partecipa con profondo cordoglio al dolore dei familiari per la prematura scomparsa, avvenuta questa mattina a soli 54 anni, del quartierista Roberto Bardelli, conosciuto da tutti come “Breda”, socio e figurante di lungo corso. Roberto era uno dei ragazzi del Fonterosa ed era attivo nel Quartiere sin da giovanissimo, a partire dalla metà degli anni Ottanta. Negli ultimi anni il suo impegno si era concentrato soprattutto nelle scuderie. Artigiano, musicista e attivo anche nella politica e nelle istituzioni, era stato più volte, dal 1999 fino alle ultime elezioni amministrative, consigliere alla Circoscrizione Giotto e successivamente consigliere comunale nelle formazioni del centrodestra. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Porta Sant’Andrea piange Roberto “Breda” Bardelli

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