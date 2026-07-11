Cena della Vittoria per Porta Sant’Andrea

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Porta Sant’Andrea organizza questa sera nel Bastione di San Giusto la Cena della Vittoria per celebrare la conquista della quarantesima Lancia d’Oro, assegnata a UnoAerre. L’evento si svolge a pochi passi da Porta Trento Trieste.

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Porta Sant’Andrea è pronta a celebrare la conquista della quarantesima Lancia d’Oro, dedicata a UnoAerre, con la tradizionale Cena della Vittoria, in programma questa sera nel Bastione di San Giusto, a pochi passi da Porta Trento Trieste. Il via ai festeggiamenti è fissato per le 19.30 con l’aperitivo in piazza San Giusto, seguito dall’antipasto a buffet servito in piazza fino alle 20.45. Poi i partecipanti si trasferiranno nel Bastione per la cena, che avrà inizio alle 21, mentre la festa proseguirà fino a tarda sera con musica e intrattenimento. Il menù, curato dal Catering Tonino di Cortona, prevede un ricco antipasto a buffet con isole... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Cena vittoria S. Andrea, prenotazioni aperte

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