Cena della Vittoria per Porta Sant’Andrea
Porta Sant’Andrea organizza questa sera nel Bastione di San Giusto la Cena della Vittoria per celebrare la conquista della quarantesima Lancia d’Oro, assegnata a UnoAerre. L’evento si svolge a pochi passi da Porta Trento Trieste.
Porta Sant’Andrea è pronta a celebrare la conquista della quarantesima Lancia d’Oro, dedicata a UnoAerre, con la tradizionale Cena della Vittoria, in programma questa sera nel Bastione di San Giusto, a pochi passi da Porta Trento Trieste. Il via ai festeggiamenti è fissato per le 19.30 con l’aperitivo in piazza San Giusto, seguito dall’antipasto a buffet servito in piazza fino alle 20.45. Poi i partecipanti si trasferiranno nel Bastione per la cena, che avrà inizio alle 21, mentre la festa proseguirà fino a tarda sera con musica e intrattenimento. Il menù, curato dal Catering Tonino di Cortona, prevede un ricco antipasto a buffet con isole... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Cena vittoria S. Andrea, prenotazioni aperte
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*Il Vino della Vittoria* . Come da tradizione per la Cena della Vittoria il Quartiere ha prodotto una bottiglia commemorativa in edizione limitata di quaranta bottiglie del Vino della Vittoria. Il vino è un IGT Rosso Bio Toscano, (uvaggio: Sangiovese, Caber facebook
Il 9 luglio nel piazzale della parrocchia San Giuseppe torna l’appuntamento con la Cena di quartiere promossa da Madonnella Republic APS con il patrocinio del Municipio 1 dlvr.it/TTQPLG x.com
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