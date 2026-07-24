Addio a Roberto Breda Bardelli voce appassionata della politica e della città

Da lortica.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arezzo ha perso questa mattina Roberto “Breda” Bardelli, noto per il suo impegno nel settore politico e per la sua attività in ambito cittadino. Dopo una lunga lotta contro una malattia, Bardelli non ce l’ha fatta. La sua scomparsa è stata comunicata dalla famiglia. Bardelli era conosciuto per il suo coinvolgimento nelle vicende pubbliche locali e per il suo ruolo nella comunità. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici, conoscenti e cittadini.

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Arezzo piange Roberto Bardelli, conosciuto da tutti come “Breda”, scomparso questa mattina dopo aver combattuto a lungo contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Era nato ad Arezzo il 10 marzo 1972 e aveva 54 anni. Lascia la moglie Barbara e il figlio Andrea. La politica era entrata molto presto nella sua vita. Bardelli raccontava di essersene appassionato già a quindici anni, trasformando quell’interesse giovanile in un lungo impegno nelle istituzioni e nel dibattito pubblico cittadino. Nel 1999 era stato eletto consigliere della Circoscrizione Giotto, della quale dal 2006 aveva ricoperto anche l’incarico di vicepresidente. Successivamente era approdato a Palazzo dei Priori come consigliere comunale, sedendo tra i banchi dell’opposizione e della maggioranza. 🔗 Leggi su Lortica.it

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