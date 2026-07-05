Un marito e una moglie sono stati fatti pagare un sovrapprezzo di tre euro per la bambina di diciassette mesi, oltre ai trenta euro per due lettini e un ombrellone, in un lido di Castel Volturno. La richiesta ha suscitato polemiche sui social, dove è stato condiviso il post. Nessuna informazione su eventuali risposte o contestazioni da parte del lido.

Marito e moglie accedono al lido la Sirenetta di Castel Volturno per una giornata a mare, e ai trenta euro per due lettini e un ombrellone, gli viene fatto pagare anche un sovrapprezzo di tre euro per la bambina di diciassette mesi. La famiglia indignata per questo costo accessorio invia foto dello scontrino al deputato Francesco Borrelli, che lo pubblica sulle proprie pagine social e scoppia il caso. Il titolare del lido, Nando Zaccariello, chiede scusa alla famiglia, spiegando che seppure a Castel Volturno i lidi possono chiedere il sovrapprezzo, per consuetudine il suo lido non fa pagare i nuclei familiari con uno, o due bambini. E invita la famiglia a trascorrere una nuova giornata a mare nel suo lido a spese della direzione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - «Tre per far entrare nostro figlio in un Lido»: scoppia la polemica a Castel Volturno dopo il post di Borrelli

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Al lido di Castel Volturno, supplemento di 3 euro per far entrare in spiaggia una bimba di 17 mesi reddit

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