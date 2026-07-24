Nel 1968 un amico regalò a Franco Rossi, il regista dell’Odissea, una parodia porno del testo omerico. Ne ho ricavato un agile, libero riassunto. Ieri Zeus ha gradito i fumi, saliti all’Olimpo, del sacrificio erotico di Ulisse. Atena decide dunque di parlargli. PornOdissea. In ambasce per Ulisse, così favella Atena: “Padre Zeus! E voi tutti, felici immortali! Esser saggi e pietosi a che giova, se sulla Terra ingiustizia regna? Prendete Ulisse. Ognor le nari nostre i sacrifici suoi gradiscono. Ma l’imprigiona un’isola: per diletto una ninfa con la forza lo trattiene. Tornar non può a Itaca petrosa, terra degli avi, né vascello né equipaggio annoverando. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - PornOdissea – Atena brama Ulisse e, gelosa, rimette in mare l’eroe

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PornOdissea – “O Ulisse, mostrami che la possanza hai in amore come in guerra”Nel 1968, un amico regalò a un regista un film parodico a luci rosse ispirato all’Odissea.