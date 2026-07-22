Riassunto della puntata precedente: mentre stava preparando l’Odissea, il regista Franco Rossi ricevette da un amico inglese un dono scherzoso: la parodia porno del testo omerico pubblicata a Parigi qualche anno prima dall’Olympia Press di Maurice Girodias. La dedica diceva: “Ecco l’Odissea che dovresti girare!” Ne ho ricavato un agile, libero riassunto. Buon divertimento! PornOdissea. Proemio. L’uomo dalle sborrate innumeri cantami, o Musa, che di dea in dea errò mentre Penelope, sua sposa, nella reggia d’Itaca con la figa gonfia l’attendeva. Vent’anni vagò per l’ampio mare, donne d’ogni sorta incontrando; ovunque, anche sull’Olimpo, della sua verga si narrava. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - PornOdissea – L’incantesimo di Calipso per l’eroe dell’ampio mare

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