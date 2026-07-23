PornOdissea – O Ulisse mostrami che la possanza hai in amore come in guerra

Nel 1968, un amico regalò a un regista un film parodico a luci rosse ispirato all’Odissea. Recentemente, nel racconto, Calipso, la ninfa, ha avuto un incontro sessuale con Ulisse, che ha portato alla sua stanchezza.

Nel 1968 un amico regalò a Franco Rossi, il regista dell’Odissea, una parodia porno del testo omerico. Ne ho ricavato un agile, libero riassunto. Ieri Calipso, la ninfa ninfomane, s’è sollazzata Ulisse fino a spomparlo. PornOdissea. Così la dea dal vello crespo parla allo svenuto eroe: “O Ulisse ricco d’astuzie, che le armi d’Achille vincesti col tuo ingegno, mostrami che la stessa possanza hai in amore come in guerra. Tu sai come si possa il piacere prolungare di una donna: tutte con questo trucco le conquisti, inutili per esso i pretendenti giudica Penelope e li schifa. Chi ti prova non può dimenticarti! O Ulisse, favorito degli dei, rinnova la tua forza e il più a lungo possibile dentro sfregamelo duro!” Queste parole, però, non hanno effetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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