Pagelle Cremonese Pisa | due ingenuità toscane che costano care Vardy intramontabile e Bonazzoli cecchino VOTI

Nella partita tra Cremonese e Pisa, due errori commessi dai toscani si sono rivelati decisivi, causando conseguenze importanti nel risultato finale. Vardy ha dimostrato ancora una volta la sua affidabilità in attacco, mentre Bonazzoli si è distinto come attaccante preciso sotto porta. La gara, valida per la 36ª giornata di campionato, ha visto protagonisti vari giocatori valutati con giudizi specifici sui loro interventi in campo.

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