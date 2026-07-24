Al Parco Archeologico di Pompei è stata mostrata la volta affrescata di una sala destinata a banchetti, ricostruita parzialmente. L’affresco raffigura scene della mitologia greca, con dettagli visibili nelle immagini rappresentate. La struttura era stata interessata da lavori di restauro e ricostruzione, e ora la volta si presenta in parte ripristinata. La scena si inserisce tra le altre testimonianze di decorazioni presenti nell’area, datate all’epoca romana.

Al Parco Archeoglogico di Pompei è stata svelata la volta affrescata, parzialmente ricostruita, di una sala per banchetti, che presenta immagini dettagliate della mitologia greca, che presenta immagini dettagliate della mitologia greca. La direzione del parco archeologico ha spiegato di aver utilizzato un metodo innovativo per ricostruire il soffitto, che si ritiene provenisse da una sala banchetti situata al piano superiore di una casa con annesso panificio Gli esperti hanno creato una struttura di sostegno curva per collocare i frammenti in una composizione che riproduce la forma originale della volta. “Possiamo osservare un puzzle che ha avuto inizio proprio all’inizio degli scavi, nel 2023, nel 2024 e nel 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pompei, svelata volta affrescata di sala per banchetti dopo la ricostruzione

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