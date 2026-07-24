Tom Hiddleston ha partecipato alla riapertura di Pompei, portando alla luce dettagli meno noti della città sepolta. Durante l’evento, sono stati mostrati resti e reperti archeologici che raccontano la vita quotidiana prima della distruzione. La visita ha incluso l’osservazione di affreschi, strutture e oggetti che testimoniano la cultura e le abitudini degli antichi abitanti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma l’attore ha visitato i principali siti archeologici della città.

La memoria collettiva legata a Pompei è tipicamente scolpita in un’immagine statica e terminale: corpi di calce pietrificati nel momento esatto dell’impatto, una civiltà spazzata via in un attimo di furia vulcanica. La docuserie in tre parti di National Geographic e Disney+, Pompei: Fuori dal Tempo con Tom Hiddleston, nasce precisamente con l’intento di abbattere questo dogma storiografico. Basandosi sulle più recenti scoperte archeologiche e sulle ricerche del Pompeii Survivors Project guidato dal professor Steven L. Tuck, la serie propone un cambio di prospettiva radicale: l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. non fu un massacro immediato, bensì un disastro articolato nell’arco di ventiquattro ore drammatiche. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Pompei: Fuori dal Tempo – Tom Hiddleston riapre la storia di Pompei

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Pompei - Fuori dal Tempo con Tom Hiddleston | La sorpresa di Tom Hiddleston | Disney+ Italia

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Ho visto subito le tre puntate di #Pompei, fuori dal tempo appena uscito su @DisneyPlusIT (per @NatGeoTV) a cura e con #TomHiddleston (che non sapevo avesse studiato lettere antiche, figata!). Bellissimo! Ci sono delle cose un po' melense ma aiuta dav x.com

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