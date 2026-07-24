Un affresco raffigurante l’unione tra Dioniso e Arianna è stato restaurato nella Casa del panificio a Pompei. L’opera occupa il soffitto a volta di una stanza nella Regio IX degli scavi archeologici. La scena rappresenta il tema della ierogamia, ovvero il matrimonio sacro tra le due figure mitologiche. Il dipinto si trova in uno degli ambienti della casa, visibile dopo il restauro.

Un grande affresco, dedicato al tema della ierogamia, ovvero all’unione sacra tra Dioniso e Arianna, occupa la superficie del soffitto a volta di un ambiente della casa del panificio nella Regio IX degli Scavi di Pompei. È stato presentato, in coda al workshop internazionale “Pompei: scavi e ricerche in corso”, al termine di un importante intervento di restauro. Da una nota diffusa dal Parco archeologico si apprende che il restauro, condotto sui frammenti, recuperati durante le indagini archeologiche, ha consentito di ricostruire oltre un quarto della composizione originaria, mantenendo però aperta la possibilità di ulteriori integrazioni grazie al proseguimento delle ricerche. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Pompei, restaurato l'affresco dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna nella Casa del panificio

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Il restauro del soffitto della Casa con Panificio della Regio IX

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