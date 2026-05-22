Un affresco nascosto è stato recentemente ritrovato durante lavori di restauro in una biblioteca pubblica. Dopo aver subito interventi di conservazione, i lavori saranno completati entro circa un mese, permettendo l’apertura dei locali. Quando sarà possibile visitare la zona, sarà possibile ammirare anche l’affresco emerso accidentalmente, coperto dall’intonaco lungo lo scalone monumentale. La scoperta ha portato alla programmazione di visite guidate dedicate all’affresco una volta che i lavori saranno terminati e gli spazi riaperti al pubblico.

I lavori sono quasi finiti: servirà un mese per chiudere il cantiere. E quando finalmente i locali saranno aperti e fruibili al pubblico, sarà possibile vedere anche l’affresco riemerso per caso, dimenticato sotto l’intonaco lungo lo scalone monumentale della Classense. La fine dell’intervento per abbattere le barriere architettoniche in biblioteca, con un nuovo blocco scala e l’ascensore, è prevista per il 24 giugno. C’è stato uno slittamento dovuto anche al ritrovamento dell’affresco, che ha richiesto un intervento della Soprintendenza e un restauro: inizialmente i lavori sarebbero dovuti terminare il 13 novembre 2025, poi il 28 febbraio scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’affresco scoperto in biblioteca. Restaurato e presto visibile a tutti: "Anche durante le visite guidate"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

"Cantiere aperto": visite guidate nella Concattedrale durante i lavori di restauroIl progetto prevede l’organizzazione di tour in piccoli gruppi, accompagnati esclusivamente da guide specializzate a cura dell’info-point turistico...

Bonny rivela: «Stavo per andare alla Juve a 17 anni, ma durante le visite mediche i dottori hanno scoperto un problema» di Redazione JuventusNews24Bonny ha fatto una clamorosa rivelazione, che riguarda il suo trasferimento saltato alla Juventus quando aveva appena 17...

Moses guida gli Israeliti attraverso il Mar Rosso mentre è inseguito dal Faraone (Affresco degli Antichi Israeliti) (244-256 d.C.) (Sinagoga di Dura-Europos, Museo Nazionale di Damasco, Siria) [272x600] reddit

L’affresco scoperto in biblioteca. Restaurato e presto visibile a tutti: Anche durante le visite guidateSi tratta di un crocifisso, emerso durante i lavori per abbattere le barriere architettoniche alla Classense. La direttrice: Si trova in una via di esodo per le emergenze. Lo ha valutato la Soprinten ... ilrestodelcarlino.it

Ritrovato alla Bonacina un nuovo affresco di pregio risalente al TrecentoL'annuncio della Parrocchia Sacro Cuore di Bonacina, proprietaria della chiesetta di Sant'Egidio: durante i lavori di restauro, nel sottarco presbiterale, è venuto alla luce il volto di un Santo ... leccotoday.it