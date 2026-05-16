Panificava nella lavanderia di casa Ora ha aperto il suo panificio vicino Roma lavorando con farine del posto

Viviana Falciano, che in passato lavorava in un ufficio di Roma, ha deciso di dedicarsi alla panificazione, inizialmente preparando pane nella lavanderia di casa. Successivamente, ha aperto un negozio di pane nelle vicinanze della capitale, utilizzando farine locali. La sua attività si concentra sulla produzione di pane e prodotti da forno con materie prime del territorio. La scelta di lavorare con farine del posto rappresenta una novità rispetto alla sua precedente carriera in ambito amministrativo.

Prima della farina e dei grandi lievitati, Viviana Falciano aveva un lavoro stabile in un ufficio di Roma. Ma quella quotidianità - fatta di treni, traffico e lavoro d’ufficio - le stava stretta. La svolta arriva durante la gravidanza del suo primo figlio, quando per curiosità inizia a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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