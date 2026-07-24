Due insegnanti sono state arrestate dopo che sono emersi dettagli su abusi in un asilo. Secondo quanto riferito, i bambini sono stati rinchiusi in un bagno al buio per alcuni minuti, costretti a picchiarsi e presi a schiaffi. Sono state segnalate anche punizioni come far togliere le scarpe, lasciarli camminare scalzi e far togliere il cappellino sotto il sole. I minori sarebbero stati vittime di comportamenti violenti e umilianti.

Ancona, 24 luglio 2026 - Schiaffi, pizzicotti e tirate di capelli oltre a punizioni umilianti, come far togliere forzatamente le scarpe, lasciandoli camminare scalzi, togliere il cappellino anche sotto il sole, chiuderli nei bagni al buio per alcuni minuti, o costringerli a colpirsi al capo da soli. Sono alcuni dei maltrattamenti che due educatrici di una scuola d'infanzia dell'entroterra anconetano avrebbero inflitto ai bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati, secondo la ricostruzione dei Carabinieri di Agugliano, Loreto e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo, in provincia di Ancona. Per questo sono finite agli arresti domiciliari con un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Ancona su richiesta della Procura, al termine di un 'indagine avviata a giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orrore all’asilo: bimbi rinchiusi in bagno al buio, costretti a picchiarsi e presi a schiaffi. Arrestate 2 maestre

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