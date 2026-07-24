Poliziotto aggredito in centro a Bergamo durante un controllo Due stranieri arrestati

Da ilgiorno.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un agente della polizia di Stato in borghese è stato aggredito durante un controllo in centro a Bergamo giovedì sera. Due stranieri sono stati fermati e successivamente arrestati. L'episodio si è verificato intorno alle ore 21, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell'aggressione o sulle condizioni dell'agente. La polizia ha confermato l'arresto dei due uomini coinvolti, che sono stati portati in questura. Non sono stati divulgati altri elementi relativi all'evento.

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Bergamo, 24 luglio 2026 - Un agente in borghese della polizia di Stato è stato aggredito ieri sera, giovedì 23 luglio, durante un controllo in centro a Bergamo da due stranieri, che sono stati arrestati. L'episodio è accaduto durante un controllo di polizia a cui hanno preso parte anche i carabinieri e la Guardia di Finanza nella zona di viale Papa Giovanni XXIII. All'improvviso l’agente - appartenente alla polizia scientifica della Questura di Bergamo - è stato spintonato e colpito da un pugno da un uomo originario della Costa d'Avorio e da un altro della Guinea, entrambi risultati regolari in Italia. Il pattugliamento straordinario,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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