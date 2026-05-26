Bergamo violenta rissa e droga arrestati due stranieri irregolari

Due uomini, uno proveniente dalla Guinea e l’altro dal Senegal, sono stati arrestati a Bergamo dopo una rissa violenta. Durante l’intervento, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Entrambi risultano irregolari sul territorio nazionale. La polizia ha identificato e sequestrato droga e armi utilizzate durante la lite. Le autorità stanno proseguendo con le indagini per chiarire i motivi dell’alterco e le eventuali responsabilità.

La Polizia di Stato di Bergamo è intervenuta nella notte del 23 maggio presso Piazzetta Spada, a seguito della segnalazione di una rissa Durante le operazioni di controllo, gli agenti hanno chiesto al ferito di mostrare il contenuto dello zaino che aveva con sé. L’uomo ha quindi consegnato una busta, al cui interno sono poi stati ritrovati circa 110 grammi di hashish, tentando subito dopo di fuggire. Ne è nato un breve inseguimento, al termine del quale l’uomo è stato raggiunto e bloccato dagli agenti presenti. Il ferito è stato trasportato presso il locale ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie ed è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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