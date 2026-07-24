La sede della polizia locale dell’Unione di Basiano e Masate potrebbe trasferirsi a Inzago. L’ipotesi, ancora non ufficiale, sta suscitando reazioni politiche. L’opposizione esprime preoccupazione per un possibile allontanamento del servizio dai cittadini e per un indebolimento della presenza sul territorio. La proposta è ancora in fase di valutazione e non ci sono decisioni definitive.

Basiano – La sede della polizia locale dell’Unione di Basiano e Masate potrebbe traslocare a Inzago. L’ipotesi, ancora sul tavolo e non ancora formalizzata, accende il dibattito politico e preoccupa l’opposizione, che “teme un allontanamento del servizio dai cittadini e un indebolimento del presidio sul territorio”. Il possibile trasferimento degli uffici oggi ospitati nel municipio di Masate è da leggere nella cornice del comando allargato, la polizia locale Alto Martesana, che dal 2025 riunisce proprio Inzago, Comune capofila, Vaprio d’Adda e l’Unione dei Comuni di Basiano e Masate. A puntare il dito contro l’ipotesi “sede unica” è il capogruppo di opposizione a Basiano Riccardo Melias (FdI). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Polizia locale di Basiano, arriva l’ipotesi del trasloco a Inzago

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