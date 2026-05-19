La Polizia Locale di Udine ha accolto una nuova cagnolina, Oasis, che entrerà a far parte dell’Unità Cinofila del Comune. Questa introduzione segue il trasferimento di Galant, accompagnato dal suo conduttore, avvenuto recentemente. Il Comune ha avviato immediatamente le procedure per assicurare la continuità delle attività dell’unità, mantenendo il supporto operativo e operativo del team cinofilo. La presenza di Oasis mira a rafforzare le capacità di intervento e di controllo del reparto.

Dopo il trasferimento di Galant, insieme al suo conduttore, il Comune di Udine si è subito attivato per garantire continuità al prezioso lavoro svolto dall’Unità Cinofila della Polizia Locale. La scelta è ricaduta questa volta su una femmina di pastore tedesco: si chiama Oasis, ha due anni e mezzo ed è pronta a entrare a far parte del Comando. Oasis proviene da un allevamento del Veneto ed è già addestrata. Prima di prendere pienamente servizio, saranno completate le necessarie pratiche di inserimento operativo, insieme al percorso di formazione specifico per il conduttore e il subconduttore. Il Comando della Polizia Locale è infatti già al lavoro per individuare il personale che seguirà il corso ad hoc, al termine del quale il nuovo nucleo sarà pienamente operativo. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Polizia Locale di Udine, arriva Oasis: nuova cagnolina per l’Unità Cinofila del Comune

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