Ddl Sicurezza stretta contro maranza e baby gang | ipotesi d' estensione del fermo preventivo anche alla polizia locale
Oggi il Consiglio dei Ministri esamina il disegno di legge sulla sicurezza, che propone una stretta contro maranza e baby gang. Tra le ipotesi discusse c’è l’estensione dei poteri di intervento, in casi specifici, anche alla polizia locale e ai vigili urbani. Prima dell’approvazione, è prevista una riunione tecnico-legislativa a Palazzo Chigi per approfondire le modalità di applicazione del provvedimento.
A Palazzo Chigi è attesa una riunione tecnico-legislativa prima dell’esame del provvedimento. Tra le ipotesi, un’estensione in casi specifici dei poteri di intervento anche alla polizia locale e ai vigili urbani Arriva oggi al Consiglio dei Ministri il ddl Sicurezza. A Palazzo Chigi si discut. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Maranza e baby-gang, verso una nuova stretta del governo. Fermo preventivo anche dai vigili urbani
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