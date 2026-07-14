Ddl Sicurezza stretta contro maranza e baby gang | ipotesi d' estensione del fermo preventivo anche alla polizia locale

Da ilgiornaleditalia.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi il Consiglio dei Ministri esamina il disegno di legge sulla sicurezza, che propone una stretta contro maranza e baby gang. Tra le ipotesi discusse c’è l’estensione dei poteri di intervento, in casi specifici, anche alla polizia locale e ai vigili urbani. Prima dell’approvazione, è prevista una riunione tecnico-legislativa a Palazzo Chigi per approfondire le modalità di applicazione del provvedimento.

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A Palazzo Chigi è attesa una riunione tecnico-legislativa prima dell’esame del provvedimento. Tra le ipotesi, un’estensione in casi specifici dei poteri di intervento anche alla polizia locale e ai vigili urbani Arriva oggi al Consiglio dei Ministri il ddl Sicurezza. A Palazzo Chigi si discut. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Maranza e baby-gang, verso una nuova stretta del governo. Fermo preventivo anche dai vigili urbani

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