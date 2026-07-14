Ddl Sicurezza stretta contro maranza e baby gang | ipotesi d' estensione del fermo preventivo anche alla polizia locale

Notizia in breve

Oggi il Consiglio dei Ministri esamina il disegno di legge sulla sicurezza, che propone una stretta contro maranza e baby gang. Tra le ipotesi discusse c’è l’estensione dei poteri di intervento, in casi specifici, anche alla polizia locale e ai vigili urbani. Prima dell’approvazione, è prevista una riunione tecnico-legislativa a Palazzo Chigi per approfondire le modalità di applicazione del provvedimento.