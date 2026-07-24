Quest'anno, il Polifonico ha visto la partecipazione di soli sei cori, rispetto alle edizioni precedenti. Nonostante il numero ridotto, si sono svolti diversi eventi di contorno dedicati alla musica corale e alla polifonia. Il pubblico ha riempito nuovamente il teatro, segnando un ritorno al pieno delle presenze. La manifestazione si è svolta senza il tradizionale concorso principale, ma con una serie di iniziative collaterali che hanno coinvolto cori e appassionati.

di Claudio Santori Nelle nostre cronache del Polifonico abbiamo spesso fatto riferimento al fatto che questa importantissima manifestazione offriva ogni anno accanto al concorso vero e proprio, che chiamavamo "quadro", tutta una serie di manifestazioni collaterali, basate sulla coralità e la polifonia, che chiamavamo "cornice". In questi ultimi anni si è assistito all’avanzamento della "cornice" ai danni del "quadro" fenomeno che sembra aver raggiunto un limite di rottura in questa 74esima edizione del concorso nella quale dal fischio di apertura di mercoledì 19 (con il consueto prologo didattico della Scuola per direttori di Coro di martedì... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polifonico, la ritirata dei cori. Solo sei ma tanti eventi di contorno. E c’è il pieno ritorno al Petrarca

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