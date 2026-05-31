La grande ritirata dei bomber rossoneri | il Milan scopre un vuoto di gol che non vedeva da sei anni

Il Milan ha registrato un calo di produzione offensiva nel campionato di Serie A, con una carenza di gol che non si verificava da circa sei anni. La squadra ha concluso la stagione con un numero di reti segnate molto inferiore rispetto alle stagioni recenti, evidenziando un vuoto in attacco. La mancanza di realizzazioni ha influenzato i risultati complessivi del campionato.

La fine del campionato di Serie A certifica una carestia offensiva che a Milanello non si registrava da oltre un lustro. Il Milan ha chiuso l’attuale stagione senza che nemmeno uno dei suoi calciatori sia riuscito a superare o eguagliare la soglia dei 10 gol segnati in campionato, un dato che interrompe bruscamente una striscia di continuità realizzativa durata sei anni. I numeri finali fotografano una frenata collettiva: Rafael Leao ha abbandonato la corsa alla doppia cifra fermandosi a quota 9 reti, inseguito da Christian Pulisic che ha chiuso la sua annata a 8. Nemmeno l’ultimo squillo di Christopher Nkunku nella trasferta contro il Genoa, che ha portato il francese a quota 7, è bastato a raddrizzare una statistica impietosa. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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