Conceicao | Al Milan pochi allenamenti ma tanti video Sei mesi positivi

Da pianetamilan.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore dell'Al-Ittihad ha commentato la scorsa stagione del Milan, sottolineando che la squadra ha avuto pochi allenamenti sul campo ma ha studiato molto attraverso i video. Ha aggiunto che i sei mesi passati sono stati positivi per il club. Le sue parole si concentrano sull’approccio adottato e sulle strategie di preparazione del team rossonero. Non sono stati forniti altri dettagli o commenti sulle prestazioni specifiche della squadra.

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La scorsa stagione per il Milan è stata abbastanza turbolenta: l'avvio di stagione sotto la guida di Paulo Fonseca non è stato dei migliori e, il 30 dicembre 2024, il diavolo decise di cambiare tecnico: via Fonseca, dentro Sergio Conceicao. Pochi giorni dopo il suo arrivo, il portoghese conquistò subito il suo primo trofeo: la Supercoppa Italiana a Riyadh: dopo aver vinto in semifinale contro la Juventus (2-1), il portoghese supererò anche l'Inter con una bellissima rimonta, 3-2. Nonostante questo, però, la stagione non si concluse nel migliore dei modi: ottavo posto in classifica e niente Europa. Il suo mandato terminò e, dopo il suo addio arrivò Massimiliano Allegri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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