Conceicao | Al Milan pochi allenamenti ma tanti video Sei mesi positivi

L'allenatore dell'Al-Ittihad ha commentato la scorsa stagione del Milan, sottolineando che la squadra ha avuto pochi allenamenti sul campo ma ha studiato molto attraverso i video. Ha aggiunto che i sei mesi passati sono stati positivi per il club. Le sue parole si concentrano sull’approccio adottato e sulle strategie di preparazione del team rossonero. Non sono stati forniti altri dettagli o commenti sulle prestazioni specifiche della squadra.

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