Pogacar rende omaggio al Pirata | Ho superato una leggenda sono orgoglioso

Da gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tadej Pogacar ha completato la scalata all'Alpe d'Huez in 35 minuti e 29 secondi, battendo il record di Marco Pantani stabilito 31 anni fa, che era di 36 minuti e 50 secondi. Dopo la performance, il ciclista ha dichiarato di essere orgoglioso di aver superato una leggenda e di aver battuto il tempo di un campione del passato. La salita è considerata una delle più dure del Tour de France.

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"Sono contento di aver battuto il tempo di una leggenda". Tadej Pogacar è perfetto anche dopo la meravigliosa scalata in 35’29” dell'Alpe d'Huez, tempo con cui ha battuto uno dei record più longevi della storia del Tour: quello del Pirata Marco Pantani, che 31 anni fa percorse la mitica salita in 36'50". Quella che è destinata a entrare tra le più grandi imprese della storia della Grande Boucle, per Pogi è sembrata quasi un altro giorno in ufficio: "Ho sentito che alcuni si stavano staccando dal mio gruppo, eravamo rimasti in pochi e quindi ho deciso di partire. Oggi la fuga era molto forte, ma anche io ero in giornata e mi sentivo le gambe davvero buone, così mi sono detto di provarci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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