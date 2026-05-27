L'attaccante ha dichiarato di trovarsi bene con il Napoli e di essere orgoglioso di indossare la maglia azzurra. Ha specificato di avere ancora un anno di contratto e di voler ora concentrarsi sul Mondiale. Inoltre, ha riferito di aver chiesto scusa all'ex allenatore per un episodio passato. La sua situazione contrattuale e le dichiarazioni sono state rese note in un'intervista recente.

“Ho ancora un anno di contratto con il Napoli. Adesso mi concentro sul Mondiale. Sono molto contento al Napoli. Mi hanno dato l'opportunità di dimostrare che non ero morto come diceva tanta gente. Li ringrazierò sempre, ringrazio anche il mister in primis e la società che mi ha dato fiducia. La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LUKAKU è tornato a NAPOLI: domani incontrerà Conte e la società

Notizie e thread social correlati

Conte: “Ho affrontato un intervento delicato, ma è andato molto bene. Ho temuto il peggio, ma ora sto bene”Un politico ha annunciato di aver subito un intervento chirurgico urgente per l’asportazione di una neoplasia.

Lukaku: “Non sto bene, ho un’infiammazione e liquido alla gamba”Romelu Lukaku ha comunicato su Instagram di non sentirsi bene a causa di un’infiammazione e presenza di liquido alla gamba.

Temi più discussi: Lukaku: Sto bene al Napoli, ho ancora un anno di contratto; Lukaku: Sto bene al Napoli e sono orgoglioso di essere azzurro. Conte? Gli ho chiesto scusa; Napoli, Lukaku a sorpresa: Amo il club e non ho chiesto di partire; Lukaku in esclusiva a Sky: 'Nessun addio al Napoli. E Con Conte ci siamo chiariti, lo ringrazierò sempre'.

SPORTITALIA - Lukaku: Voglio restare, perchè sto bene a Napoli, vincere qui è il top ift.tt/fcRhtaY x.com

SPORTITALIA - Lukaku: Voglio restare, perchè sto bene a Napoli, vincere qui è il topRomelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia: Ho iniziato un percorso per essere al meglio per il mondiale. Se sono al 100%? Sì. L’ambizione de ... napolimagazine.com

Lukaku: Sto bene al Napoli, ho ancora un anno di contrattoPer il Napoli era molto importante chiudere la stagione tra le prime quattro. Siamo arrivati secondi, volevamo competere per lo scudetto ma va dato merito all'Inter che è stata più forte ed ha merita ... fantacalcio.it

[Vitiello] Calvelli ha chiesto consiglio a ex-direttori del Milan riguardo al potenziale nuovo CEO per il club. Non è certo che il prossimo CEO sarà italiano, Calvelli sta anche considerando alcuni profili stranieri. Sviluppi importanti sono attesi la prossima settiman reddit