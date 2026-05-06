Una strada dedicata al capitano Buscaglia | Sant’Angelo Muxaro rende omaggio all’ufficiale partigiano

A Sant’Angelo Muxaro, una strada è stata intitolata al capitano dei carabinieri Salvatore Buscaglia, ufficiale originario del paese. La via rende omaggio a una figura che ha avuto un ruolo nella storia civile e istituzionale della comunità. La decisione di dedicare una strada al capitano Buscaglia è stata approvata dall’amministrazione comunale. La nuova denominazione è stata ufficializzata in una cerimonia pubblica.

Una via cittadina di Sant’Angelo Muxaro porta il nome del capitano dei carabinieri Salvatore Buscaglia, ufficiale dell’Arma originario del paese e figura legata alla storia civile e istituzionale della comunità. La cerimonia di intitolazione si è svolta alla presenza delle autorità civili e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Tre giorni tra gusto e tradizioni: a Sant’Angelo Muxaro torna la sagra dell’asparago selvatico sicanoTre giorni di eventi tra gastronomia, natura e cultura per celebrare uno dei prodotti più identitari del territorio. Etna Comics 2026 rende omaggio a Pippo Baudo con il manifesto ufficialeABBONATI A DAYITALIANEWS Il volto simbolo della nuova edizione Per l’edizione 2026 di Etna Comics, il manifesto ufficiale sarà dedicato a Pippo... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Assalto alle strade provinciali: 304 ditte in gara per un appalto; Incendio in casa: carabiniere salva anziana, badante e figlio disabile; Ritorna per il sesto anno Borghi dei Tesori Fest; Borghi dei Tesori Fest 2026: date, comuni e programma in Sicilia. ' e # 27/04/2026 Food & People USA to Sicani #visitsantangelomuxaro #accompagnatorituristici #amunì #SicaniAPPedi #PNRR #gustodicampagn - facebook.com facebook