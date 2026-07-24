Pogacar con i pantaloncini neri e i suoi compagni in difficoltà | il virus che può riscrivere il Tour

Una gastroenterite ha colpito la squadra UAE Emirates prima della doppia salita sull'Alpe d'Huez. McNulty si è ritirato, Wellens ha rischiato il tempo massimo, mentre Yates e Vermeersch sono apparsi molto stanchi. Pogacar, con i pantaloncini neri, ha affrontato la tappa in condizioni difficili, con i compagni in crisi. La malattia ha messo a rischio la partecipazione di alcuni atleti e potrebbe influenzare l'esito della corsa.

Una forma virale di gastroenterite ha colpito la UAE Emirates alla vigilia della doppia scalata decisiva sull'Alpe d'Huez: McNulty ritirato, Wellens ha rischiato il tempo massimo, Yates e Vermeersch allo stremo. E Pogacar? "Sta bene", ma i pantaloncini neri sono un segnale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tadej pogacar is training these players

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