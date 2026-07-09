Durante la sesta tappa del Tour de France, sul Tourmalet, un corridore ha attaccato decisamente, lasciando gli avversari indietro. Con questo scatto, ha conquistato la Maglia Gialla e ha creato un divario importante in classifica generale. La fuga si è sviluppata tra i Pirenei, segnando un momento chiave della corsa e mettendo in discussione le posizioni di testa.

La prima vera giornata di montagna del Tour de France 2026 ha già lasciato un segno pesantissimo sulla classifica generale. Nella sesta tappa, sui Pirenei, Tadej Pogacar ha piazzato uno di quei colpi che cambiano il senso di una corsa: attacco sul Tourmalet, rivali staccati e Maglia Gialla sulle spalle-. Una dimostrazione di forza brutale, arrivata quando il Tour sembrava appena entrare nel vivo e che invece rischia già di indirizzare la strada verso Parigi. La giornata si è accesa dopo diversi tentativi di fuga nella prima parte, con Ben O’Connor unico capace di avvantaggiare davvero e restare davanti fino all’avvicinamento al Col d’Aspin. Da quel momento, però, la corsa è diventata un affare della UAE Team Emirates-XRG, che ha imposto un ritmo durissimo, quasi ingestibile per il resto del gruppo. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Pogacar fa tremare il Tour: sul Tourmalet arriva la fuga che può valere Parigi

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