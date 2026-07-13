Al lavoro con gli esperti europei Garlasco l’impronta che può riscrivere il caso | l’annuncio
La difesa di un sospettato sta considerando la richiesta di un incidente probatorio riguardante un’impronta di scarpa trovata nella villetta di Garlasco. L’elemento è tornato al centro delle indagini sull’omicidio di una giovane donna. La decisione sulla richiesta sarà presa nelle prossime settimane. La procura sta valutando se l’impronta possa essere utile per chiarire i dettagli del caso. La nuova fase investigativa coinvolge anche esperti europei chiamati a collaborare.
La difesa di Andrea Sempio valuta la richiesta di un incidente probatorio sull’impronta di scarpa ritrovata nella villetta di Garlasco, uno degli elementi tornati al centro della nuova fase investigativa sull’omicidio di Chiara Poggi. A confermarlo è l’avvocato Liborio Cataliotti, che ha spiegato come la decisione verrà presa dopo l’arrivo della seconda consulenza della dottoressa Cristina Cattaneo. L’impronta in questione è una traccia lasciata sul pavimento dell’abitazione di via Pascoli, attribuita a una scarpa con suola a pallini identificata come una Frau modello 27U1, taglia 42. Un elemento già analizzato nel processo che portò alla condanna definitiva di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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