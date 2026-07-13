Al lavoro con gli esperti europei Garlasco l’impronta che può riscrivere il caso | l’annuncio

Notizia in breve

La difesa di un sospettato sta considerando la richiesta di un incidente probatorio riguardante un’impronta di scarpa trovata nella villetta di Garlasco. L’elemento è tornato al centro delle indagini sull’omicidio di una giovane donna. La decisione sulla richiesta sarà presa nelle prossime settimane. La procura sta valutando se l’impronta possa essere utile per chiarire i dettagli del caso. La nuova fase investigativa coinvolge anche esperti europei chiamati a collaborare.