Tommaso Pobega ha raccontato di aver provato emozione durante il suo matrimonio con Giulia, ma ha aggiunto di essere scappato due giorni dopo. Ha anche dichiarato che al momento non si sta concentrando sul riportare il Bologna in Europa, ma preferisce focalizzarsi sulle singole partite senza pensieri più grandi. La sua attenzione resta sulle sfide immediate, senza menzionare ulteriori dettagli.

Valles (Bolzano), 24 luglio 2026 – Concentrarsi sulle singole partite, senza farsi distrarre dall'insieme. E' la ricetta, quasi obbligata, di Tommaso Pobega. Quasi obbligata perché quest'anno l'Europa non c'è e giocando ogni sette giorni, senza viaggi continentali di metà settimana, focalizzarsi sulla singola partita sarà la regola. Dice il centrocampista rossoblù dal ritiro di Valles: “ Lo scorso anno, in alcuni momenti della stagione, avendo davanti tante partite abbiamo ragionato sull'insieme perdendo un po' il focus sulle singole gara. Ecco perché sarà importante tornare a ragionare partita per partita, mettendoci in testa che ogni gara sarà importante”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Pobega: “Che emozione il matrimonio con Giulia, ma dopo due giorni sono scappato. Riportare il Bologna in Europa? Ora non dobbiamo pensarci”

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