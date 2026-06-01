Una coppia vip si è sposata a Londra in segreto, con poche persone presenti. La cerimonia è avvenuta senza annunci pubblici e si è svolta in modo riservato. Sono state scattate alcune foto che mostrano il momento, senza dettagli aggiuntivi sulla data o i partecipanti. La notizia è trapelata recentemente, suscitando sorpresa tra i fan. Nessun altro dettaglio ufficiale è stato comunicato riguardo alla cerimonia o agli invitati.

È stato celebrato a Londra un matrimonio organizzato con la massima riservatezza e con un numero molto ridotto di presenti. La notizia delle nozze segrete ha attirato l’attenzione dopo la diffusione di alcune immagini legate alla cerimonia, svolta lontano da eventi pubblici e apparizioni ufficiali. Secondo quanto emerso, gli sposi avrebbero scelto una formula essenziale e privata, evitando ogni elemento tipico delle celebrazioni mediatiche. L’impostazione dell’evento è stata impostata per limitare l’esposizione e garantire discrezione ai partecipanti. Matrimonio a Londra: chi sono gli sposi. I protagonisti sono la popstar Dua Lipa, 30 anni, e l’attore britannico Callum Turner, 36 anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Si sono sposati!”. Il matrimonio super segreto della coppia vip: spuntano le foto, che emozione

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