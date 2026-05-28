Iran e Usa hanno trovato l’accordo ma Trump chiede due giorni per pensarci | cosa c’è nel memorandum – La diretta

Gli Stati Uniti e l’Iran hanno raggiunto un accordo, ma l’amministrazione americana ha chiesto due giorni per valutarlo. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro obiettivi iraniani in risposta a droni lanciati da Teheran. La situazione si inserisce nel novantesimo giorno di una guerra tra USA, Israele e Iran, con attacchi e tensioni crescenti nella regione. La notizia riguarda il contenuto del memorandum e le reazioni di Washington.

Nel novantesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro siti iraniani in risposta a una serie di droni lanciati da Teheran. Una soldata dell’Idf è stata uccisa da un drone di Hezbollah. Teheran ha risposto all’attacco colpendo una base americana mentre i negoziati di pace ancora languono. L’accordo tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto, riaprire lo Stretto di Hormuz e mettere fine al programma nucleare iraniano potrebbe essere annunciato domenica. Lo riporta Axios. All’accordo, come riferito in precedenza, mancherebbe ancora il via libera definitivo del presidente Trump Axios: «Leadership Teheran dò ok alla bozza». 🔗 Leggi su Open.online

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Iran, Netanyahu ha trascinato Trump in una guerra senza fine

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