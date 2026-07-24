La Corte dei Conti ha valutato positivamente l’operato del comune di San Giustino sulla gestione dei fondi europei legati al PNRR. Sono stati realizzati 12 progetti per un valore complessivo superiore a 5,5 milioni di euro. La sezione regionale di controllo ha espresso un giudizio favorevole sull’attuazione e sulla gestione delle risorse finanziarie. Non sono stati segnalati rilievi o criticità nel rapporto di verifica.

La Corte dei Conti - sezione regionale di controllo - ha promosso l’operato del comune di San Giustino sulla gestione dei fondi europei: 12 progetti attuati per oltre 5 milioni e mezzo di euro. La magistratura contabile ha certificato che "gli interventi risultano realizzati nel rispetto delle scadenze, senza ritardi rispetto ai cronoprogrammi" e l’attuazione è giudicata "in linea con gli obiettivi". Il referto della sezione evidenzia un aumento significativo della capacità di spesa per investimenti, passata dai 319 mila euro del 2019 ad oltre 1,23 milioni del 2025, segnando un incremento del 286 per cento "legato alla capacità dell’ente di intercettare le risorse del Pnrr e di tradurle in opere concrete". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pnrr, Comune promosso dalla Corte dei Conti

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