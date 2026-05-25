Pnrr l’allarme della Corte dei Conti | nel Lazio solo il 33% dei progetti è concluso

La Corte dei Conti ha segnalato che nel Lazio solo il 33% dei progetti del Pnrr è stato completato. La Regione si trova in ritardo rispetto ai tempi previsti. Le opposizioni, tra cui il Pd, hanno evidenziato questa situazione. La relazione della Corte dei Conti, pubblicata il 21 maggio, descrive la situazione dei progetti in corso. Nessuna altra informazione ufficiale è stata fornita sui motivi del rallentamento.

La Regione Lazio è in forte ritardo sulla tabella di marcia del Pnrr. L'allarme viene lanciato dalle opposizioni, in primis dal Pd, ma sulla base di una relazione della Corte dei Conti resa pubblica lo scorso 21 maggio. Lazio in ritardo sul PnrrChe la situazione non fosse rosea era già emerso da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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